The Economist вышел с обложкой "Россия испытывает Запад". Журналисты проанализировали, чего хочет Путин, и отметили: чем дольше НАТО обсуждает собственную реакцию, тем слабее становится.

Чего хочет Путин на Западе?

По мнению медийщиков, Россия преследует 3 цели. "Путин ведет кампанию в серой зоне против НАТО", – считают они.

Кибератаки, нарушение воздушного пространства, дезинформационные кампании, перерезание кабелей – все это относительно недорого, но хорошо выверено. И складывается в пазл. Мерц признал, что Европа не в состоянии войны, но и не в состоянии мира.

Путин стремится разрушить единство НАТО. Его цель – заставить европейцев сомневаться друг в друге, и в частности, поставить под сомнение преданность Америки альянсу, который она создала в 1949 году. Он стремится посеять подозрение, что на статью 5, которая рассматривает нападение на одного как нападение на всех, нельзя полагаться, и, в конце концов, вообще оторвать Америку от Европы. НАТО, как часто заявлял Путин, стремится расчленить Россию; поэтому оно само должно быть уничтожено изнутри,

Также Путин хочет, чтобы ЕС перестал поддерживать Украину и сосредоточился на собственной защите – повысить стоимость военных действий для европейских стран, которые поддерживают ВСУ. Но поражение пророссийских сил на выборах в Румынии и Молдове свидетельствует, что Путин не всегда добивается своего.

Наконец, Россия надеется, что будет сильнее, если рассорит Запад.

"Путин ненавидит классические либеральные демократии, чье богатство и устойчивость демонстрируют его неудачи и его репрессии. Они превосходят его экономически. ВВП России меньше, чем в Италии, хотя ее население более чем вдвое больше", – объясняют журналисты.

Рецепт от The Economist – не игнорировать серую зону, а говорить о ней, разоблачая действия Москвы.

Что делать Европе, чтобы защититься от Москвы?

Создать ремонтные бригады для кабелей и трубопроводов, группы быстрого киберреагирования и усиленные избирательные комиссии.

Должны быть дешевые перехватчики, потому что каждый раз поднимать F -35 – слишком дорого.

Ввести патрулирование в Балтийском море.

Российские самолеты можно и нужно сбивать.

Следует разморозить российские активы и использовать их в пользу Украины.

Но все это трудно сделать без Америки. А США – ненадежный член альянса. Трамп заявил, что российские дроны могли залететь в Европу по ошибке. Потом прилетели уже самолеты МиГ. Все это только приглашает к расколу, констатируют в медиа.

Путин откровенно угрожает Западу

На днях на Валдае он сделал ряд заявлений. Например, "пообещал" больше не запускать дроны по Европе. И вообще это не он, потому что в России якобы нет таких дронов. Мол, это развлекаются местные.

Что касается возможного нападения на НАТО, диктатор в очередной раз сказал, что не планирует его. "Успокойтесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", – сказал он, но призвал не "провоцировать" Россию.

А насчет ракет Tomahawk сказал, что они навредят отношениям России и США. И вообще, по его словам, Америка говорит об этом оружии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.