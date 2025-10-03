The Economist вийшов із обкладинкою "Росія випробовує Захід". Журналісти проаналізували, чого хоче Путін, і наголосили: чим довше НАТО обговорює власну реакцію, тим слабшим стає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Дивіться також Погрози ударами по АЕС, війна з Європою і купа приказок: заяви Путіна під час виступу на Валдаї

Чого прагне Путін на Заході?

На думку медійників, Росія переслідує 3 цілі. "Путін веде кампанію в сірій зоні проти НАТО", – вважають вони.

Кібератаки, порушення повітряного простору, дезінформаційні кампанії, перерізання кабелів – усе це відносно недороге, але добре вивірене. І складається в пазл. Мерц визнав, що Європа не в стані війни, але й не в стані миру.

Путін прагне зруйнувати єдність НАТО. Його мета – змусити європейців сумніватися одне в одному, і зокрема, поставити під сумнів відданість Америки альянсу, який вона створила в 1949 році. Він прагне посіяти підозру, що на статтю 5, яка розглядає напад на одного як напад на всіх, не можна покладатися, і, зрештою, взагалі відірвати Америку від Європи. НАТО, як часто заявляв Путін, прагне розчленувати Росію; тому воно саме має бути знищене зсередини,

– мовиться в статті.

Також Путін хоче, щоб ЄС перестав підтримувати Україну та зосередився на власному захисті – підвищити вартість військових дій для європейських країн, які підтримують ЗСУ. Але поразка проросійських сил на виборах у Румунії і Молдові свідчить, що Путін не завжди домагається свого.

Нарешті, Росія сподівається, що буде сильнішою, якщо розсварить Захід.

"Путін ненавидить класичні ліберальні демократії, чиє багатство та стійкість демонструють його невдачі та його репресії. Вони перевершують його економічно. ВВП Росії менший, ніж в Італії, хоча її населення більш ніж удвічі більше", – пояснюють журналісти.

Рецепт від The Economist – не ігнорувати сіру зону, а говорити про неї, викриваючи дії Москви.

Що робити Європі, щоб захиститися від Москви?

Створити ремонтні бригади для кабелів і трубопроводів, групи швидкого кіберреагування та посилені виборчі комісії.

Мають бути дешеві перехоплювачі, бо кожен раз піднімати F -35 – занадто дорого.

Ввести патрулювання в Балтійському морі.

Російські літаки можна і треба збивати.

Слід розморозити російські активи та використати їх на користь України.

Але все це важко зробити без Америки. А США – ненадійний член альянсу. Трамп заявив, що російські дрони могли залетіти в Європу помилково. Незабаром прилетіли вже літаки МіГ. Усе це тільки запрошує до розколу, констатують у медіа.

Путін відверто погрожує Заходу

Днями на Валдаї він зробив низку заяв. Наприклад, "пообіцяв" більше не запускати дрони по Європі. І взагалі це не він, бо в Росії нібито нема таких дронів. Мовляв, це розважаються місцеві.

Що ж до можливого нападу на НАТО диктатор вкотре сказав, що не планує його. "Заспокойтеся, спіть спокійно, займіться, нарешті, своїми проблемами. Подивіться, що відбувається на вулицях європейських міст", – сказав він, але закликав не "провокувати" Росію.

А щодо ракет Tomahawk сказав, що вони нашкодять відносинам Росії і США. І взагалі, за його словами, Америка говорить про цю зброю, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем.