"Потому что сейчас есть НАТО": Уиткофф заявил, что Путина не стоит сравнивать с Гитлером

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку постоянно отбеливает репутацию Путина. В многочисленных интервью Стив Уиткофф говорит, что доверяет диктатору. Детали нового заявления передает 24 Канал.

Уиткофф в очередной раз сказал, что верит Путину на слово. Ранее он говорил так же, когда россияне уверяли мир, что сбили собственные дроны, которые летели бомбить украинские города. Но спецпредставитель не видит очевидного: Россия обстреливает Украину еще больше, чем до заявлений команды Трампа о мире.

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"Путин – это не Гитлер"

По мнению Уиткоффа, сейчас совсем другая ситуация, чем во Вторую мировую. Путин якобы не стремится захватить Европу, как это хотел сделать Гитлер. К тому же "сейчас есть НАТО". И Уиткофф верит, что Путин хочет мира.

Однако он прямо не ответил на вопрос ведущей, на чем основывается его железобетонная убежденность, ведь Путин пошел дальше в 2022 году. Уиткофф долго и путано объяснял позицию России, мол, она провела "референдумы" на оккупированных территориях.

Я не видел конфликта, который можно решить без выяснения фактов,

– добавил он сразу после слов о "референдумах".

То есть американский чиновник не ставит под сомнение законность господства России на захваченных ею территориях. Более того, он подчеркнул: не становится на чью-то сторону, а "просто пересказывает факты".

Еще Уиткофф взял на себя смелость говорить о том, что Европа якобы тоже начинает верить Путину. Тех же, кто имеет другое мнение, спецпосланник критикует. Мол, европейцы стали в позу, а Кир Стармер хочет быть похожим на Черчилля.