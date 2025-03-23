Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире 24 Канала отметил, что в Днепровском районе Киева из-за падения обломков дрона возник пожар на верхних этажах девятиэтажного дома, там погибла пожилая женщина. В Голосеевском районе погибли 35 – летний отец и его 5 – летняя дочь. Мать ребенка пострадала.

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Вероятно, обломки БпЛА упали и вызвали пожар в офисно – складском здании.

Кто пострадал во время обстрела Киева

"Сейчас зафиксирована информация о 10 пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Это осколочные ранения, травмирования и следствие стресса. Самому старшему пострадавшему – 90 лет, а самому младшему – 11 месяцев", – сказал Евгений Иевлев.

Важно! Россия осуществила массированную атаку дронами на Киев ночью 23 марта. Спасатели работают над ликвидацией последствий в разных районах столицы.

Он отметил, что у малыша сильный стресс, а отец малыша получил ранения. Всем пострадавшим сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. В Киеве несколько многоэтажек повреждены, их обследуют перед дальнейшим ремонтом после российской массированной атаки.