Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що в Дніпровському районі Києва через падіння уламків дрона виникла пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, там загинула жінка похилого віку. У Голосіївському районі загинули 35 – річний батько та його 5 – річна донька. Мати дитини постраждала.

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Ймовірно, уламки БпЛА впали та спричинили пожежу в офісно – складській будівлі.

Хто постраждав під час обстрілу Києва

"Наразі зафіксовано інформацію про 10 постраждалих із пораненнями різного ступеня тяжкості. Це осколкові поранення, травмування і наслідок стресу. Найстаршому постраждалому – 90 років, а наймолодшому – 11 місяців", – сказав Євген Ієвлєв.

Важливо! Росія здійснила масовану атаку дронами на Київ уночі 23 березня. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків у різних районах столиці.

Він зазначив, що в малюка сильний стрес, а батько малюка зазнав поранення. Усім постраждалим наразі надається кваліфікована медична допомога. У Києві кілька багатоповерхівок пошкоджені, їх обстежують перед подальшим ремонтом після російської масованої атаки.