Станом на 3 ранку відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих, про це інформує ДСНС. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Унаслідок атаки БпЛА на Київ 23 березня є загиблі та постраждалі
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе загинули 2 людини. Рятувальники працюють задля ліквідації наслідків у різних районах столиці
- У Дніпровському районі ліквідовано пожежу на 100 квадратних метрах на верхніх поверхах 9-поверхівки. З будинку евакуювали 27 людей, на жаль, тут загинула жінка. За іншою адресою у цьому ж районі на 6 поверсі 16-поверхового будинку пошкоджена квартира.
- У Подільському районі ліквідували пожежу на 20 "квадратах", вона здійнялася на 20 поверсі 25-поверхового житлового будинку.
- У Голосіївський район прилетіли уламки в офісно-складську будівлю, там триває ліквідація пожежі у 4-поверховій споруді на площі 2000 квадратних метрів. Ще ліквідовано вогонь на житловому вагончику та автомобілях. Тут також відомо про загиблого.
- У Деснянському районі сталося загоряння на відкритій території в лісосмузі.
- У Шевченківський район прилетіли уламки БпЛА та пошкодили 2 легкові автомобілі.
Процес ліквідації наслідків ще триває / ДСНС показали фото