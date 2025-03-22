Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.

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Де зараз оголошено тривогу

19:42, 22 березня Полтавська, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:39, 22 березня Увага! м.Чернігів! У вашому напрямку ворожі БпЛА з північного сходу!

19:32, 22 березня Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:21, 22 березня Увага! м.Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу!

19:17, 22 березня Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

19:02, 22 березня Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА із Сумщини на Чернігівщину, курс – південно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс – північно-західний.

18:55, 22 березня Дніпропетровська та Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:45, 22 березня Чернігівська та Сумська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!