Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.

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Где сейчас объявлена тревога

19:42, 22 марта Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:39, 22 марта Внимание! г.Чернигов! В вашем направлении вражеские БпЛА с северо-востока!

19:32, 22 марта Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:21, 22 марта Внимание! г. Днепр! В вашем направлении вражеские БПЛА с юго-востока!

19:17, 22 марта Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

19:02, 22 марта Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА с Сумщины на Черниговщину, курс – юго-западный;

БПЛА на севере Запорожской области, курс – северо-западный.

18:55, 22 марта Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

18:45, 22 марта Черниговская и Сумская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!