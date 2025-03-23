Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, заметив, что уже завтра в Саудовской Аравии стартуют переговоры между Россией и США. Виткофф хочет показать свои "знания" о событиях на ВОТ именно поэтому.

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Почему Уиткофф продвигает российские нарративы

Своим заявлением Уиткофф фактически повторяет российские нарративы. Еще раньше Такер Карлсон, который брал у Виткоффа интервью, размышлял, почему США должны поддерживать Украину, а не Россию. В общем Уиткофф не должен был бы обсуждать вопросы российско-украинской войны, ведь он является спецпредставителем на Ближнем Востоке.

Сейчас он пытается транслировать, как он понимает российскую сторону, причины, показывает, что он знает о референдумах. Он "рассыпает пряники" для России, чтобы переговоры в Саудовской Аравии прошли успешно,

– сказала Филиппенко.

Она отметила, что Виткофф говорит это не от имени США. Американская пресса сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио недоволен его действиями. В то же время пророссийские заявления Уиткоффа удивили весь мир. Спецпредставитель назвал отдачу "российских регионов" ключевым вопросом переговоров между США и Россией.

Более того, Виткофф в интервью вспомнил свою вторую встречу с Владимиром Путиным. Спецпредставитель заявил, что российский диктатор сказал, что ходил молиться в церковь за Трампа, когда было покушение на его жизнь. Также Путин попросил Виткоффа передать заказанный у российского художника "прекрасный" портрет президента США.

Если не учитывать предстоящие переговоры в Саудовской Аравии, выглядит все максимально странно. Однако пока трудно предсказать, как завтра они будут проходить,

– отметила политолог-американист.

Она добавила, что Трампу очень важно сейчас показать какой-то результат работы по российско-украинской войне. Поэтому, вероятно, Уиткофф помогает "напустить розовый дым" на Кремль, чтобы добиться хоть чего-то на переговорах.