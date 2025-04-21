"Они очень мужественные": Путин восхищается "непокорными" Фицо и Вучичем

На 9 мая в Москву приедет ряд мировых лидеров. Правда, компания соберется не очень презентабельная, хотя и показательная. Например, КНДР не имеет никакого отношения к событиям европейского и советского театров Второй мировой войны.

Из Европы в Россию не приедут адекватные лидеры. Наоборот, они приедут в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Но в путинском фарсе примут участие Фицо и Вучич. В ЕС уже пообещали наказать тех, кто поедет к Путину в мае.

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Путин заявил, что Фицо и Вучич очень мужественные

Россия будет отмечать 80 лет окончания Второй мировой войны. Для Путина это главный праздник. Пропагандисты подают его как победу СССР над Гитлером, поэтому Путин всячески подчеркивает, что "деды воевали" с нацизмом, а их внуки продолжают это "святое" дело. Только в роли нацистов почему-то выступают украинцы, которые бок о бок с другими национальностями били врага и изгоняли оккупантов из Украины и других стран 80 лет назад.

В России вокруг "Великой отечественной войны" сложился такой культ, что это давно превратилось в "победобесие". В частности, городам на несколько дней возвращают старые названия, маленьких детей одевают в советскую форму и тому подобное. И в этом всем будут участвовать президент Сербии Александар Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.

У лидеров западных стран, которые намерены приехать в Россию на 9 мая, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает,

– отметил Путин.

Он добавил, что европейские чиновники вряд ли смогут воплотить в жизнь свои угрозы политикам за поездки на 9 мая в Москву.

Пропутинские "оппозиционеры" из ЕС подают свою будущую поездку как проявление свободы воли. Фицо, например, заявил, что никто не может ему указывать, что делать. Мол, живем в 2025 году, а не в 1939-м.