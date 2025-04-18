Так, в России решили вернуть городам – Санкт-Петербурга и Волгограда – прежние названия, а именно Ленинград и Сталинград соответственно, передает 24 Канал.

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Что придумали оккупанты

Отмечается, что эта акция будет временной. Города переименуют только на три дня – с 8 по 10 мая.

Авиационный диспетчер вместо своего обычного позывного "Петербург-подход" или "Петербург-контроль" будет говорить во время первой связи "Ленинград-подход" или "Ленинград-контроль". То же касается контактов пилотов с диспетчерами.

Аналогичное будет происходить и в Волгограде, который на время вернет себе имя Сталина.

Напомним, что в Москву на 9 мая планируют приехать премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, глава южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Китая Си Цзиньпин.

Справка: В Украине с 2016 года 9 мая не празднуется, как День победы. В Украине 8 мая отмечается, как День памяти и примирения, победы над нацизмом во Второй мировой войне по европейской традиции.