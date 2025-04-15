Потому что Владимиру Путину надо показать тактические успехи на фронте до парада 9 мая, на который диктатор приглашает "дружественных" к России лидеров стран. В эфире 24 Канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко предположил, какой будет ситуация на фронте накануне ежегодного победобесия Кремля.

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Каких "грандиозных" успехов перед 9 мая может достичь Россия

По мнению командира полка "Ахиллес", с точки зрения успехов противника на поле боя до 9 мая не произойдет ничего принципиально важного.

Противник на поле бои сейчас делает все, что может и на что хватает ресурсов. Интенсивность боевых действий уже усилилась,

– отметил Федоренко.

Однако, по его словам, для россиян нет никаких проблем занести триколор дроном и установить на какое-то административное здание, чтобы пропагандисты имели повод, чтобы хвастаться "грандиозными" успехами российских оккупационных войск накануне 9 мая.

Украина воюет с Россией, которая превосходит по количеству мобилизационного ресурса, военно-промышленного комплекса, возможностью к быстрой адаптации и массового выпуска вооружения той или иной техники.

Кроме того, наша страна воюет против бюджета не только России, которая имеет пока бездонный запас нефти и газа, а также против экономик других стран, которые поддерживают страну-агрессора, в частности, Северная Корея, Китай, Индия и другие страны, которые скрыто помогают Москве.

Сейчас мы имеем определенную турбулентность по поддержке от стратегических партнеров как Соединенные Штаты Америки. Я искренне рассчитываю, что она завершится. Мы имеем поддержку наших европейских партнеров, но каждый раз это продавливание нашими дипломатами дополнительной помощи для поддержки украинской экономики, производства украинского вооружения и тому подобное,

– отметил командир полка "Ахиллес".

Несмотря на это все, противник не имеет оперативных результатов на поле боя. Российские войска нигде не провалили наши боевые порядки на 150 километров. Конечно, тактические успехи благодаря своей численности враг получает на поле боя, но на определенных отрезках ВСУ подвигают врага.

Поэтому сейчас Украина не просто дает достойный бой противнику, мы объективно разбиваем основные планы врага по уничтожению украинской государственности.

К слову, Си Цзиньпин уже анонсировал визит в Россию в мае 2025 года для участия в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне.