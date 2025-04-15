Тому що Владіміру Путіну треба показати тактичні успіхи на фронті до параду 9 травня, на який диктатор запрошує "дружніх" до Росії лідерів країн. В етері 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко припустив, якою буде ситуація на фронті напередодні щорічного побєдобєсія Кремля.

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Яких "грандіозних" успіхів перед 9 травня може досягти Росія

На думку командира полку "Ахіллес", з погляду успіхів противника на полі бою до 9 травня не відбудеться нічого принципово важливого.

Противник на полі бої зараз робить усе, що може й на що вистачає ресурсів. Інтенсивність бойових дій вже посилилася,

– зазначив Федоренко.

Проте, за його словами, для росіян немає жодних проблем занести триколор дроном та встановити на якусь адміністративну будівлю, щоб пропагандисти мали привід, щоб вихвалятися "грандіозними" успіхами російських окупаційних військ напередодні 9 травня.

Україна воює з Росією, яка переважає за кількістю мобілізаційного ресурсу, військово-промислового комплексу, можливістю до швидкої адаптації та масового випуску озброєння тої чи іншої техніки.

Крім того, наша країна воює проти бюджету не тільки Росії, яка має поки що бездонний запас нафти та газу, а також проти економік інших країн, які підтримують країну-агресора, зокрема, Північна Корея, Китай, Індія та інші країни, які приховано допомагають Москві.

Зараз ми маємо певну турбулентність щодо підтримки від стратегічних партнерів як Сполучені Штати Америки. Я щиро розраховую, що вона завершиться. Ми маємо підтримку наших європейських партнерів, але кожного разу це протискання нашими дипломатами додаткової допомоги для підтримки української економіки, виробництва українського озброєння тощо,

– зауважив командир полку "Ахіллес".

Попри це все, противник не має оперативних результатів на полі бою. Російські війська ніде не провалили наші бойові порядки на 150 кілометрів. Звісно, тактичні успіхи завдяки своїй чисельності ворог отримує на полі бою, але на певних відтинках ЗСУ посувають ворога.

Тож зараз Україна не просто дає гідний бій противнику, ми об'єктивно розбиваємо основні плани ворога зі знищення української державності.

До слова, Сі Цзіньпін вже анонсував візит у Росію у травні 2025 року для участі у святкуванні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.