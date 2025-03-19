"Верю Путину на слово": Уиткофф оконфузился пророссийскими заявлениями о "сбитых дронах"

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф высказался об атаке по Украине в ночь на 19 марта. Он оправдал россиян, передает 24 Канал.

Напомним, оккупанты атаковали Украину "Шахедами", попав в больницу в Сумах. Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на подлость россиян и заявил, что вся Украина слышит, что на самом деле нужно России. Президент выложил свое сообщение как раз тогда, когда взрывы прогремели в ряде городов.

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Как Уиткофф оправдал действия России

Когда спецпосланника попросили высказаться о обещании Путина не бить по энергетике и инфраструктуре Украине, его ответ шокировал.

Я склонен верить, что президент Путин действует добросовестно. Он вчера сказал президенту, что собирается действовать добросовестно, и я верю ему на слово,

– буквально сказал Уиткофф.

И вслед за россиянами повторил их версию событий. Вечером 19 марта российские СМИ стали распространять информацию, мол, во время разговора Трампа с Путиным на энергообъекты Украины летели "Шахеды". Но поскольку Путин обещал не ударять по инфраструктуре, то "доблестные" российские военные якобы сбили собственные дроны, чтобы не подставлять диктатора.

Уиткофф убежден, что любые атаки, которые произошли ночью 19 марта, "состоялись до того, как был отдан приказ Путина". Таким образом он не только повторил ложь россиян, но и защитил их.

Украина вынуждена доказывать очевидные вещи

Интересно, как Уиткофф прокомментирует удары по железной дороге на Днепропетровщине. Только за 19 марта оккупанты дважды били по объектам УЗ. К сожалению, ранены железнодорожники. Первый удар был нанесен утром, то есть значительно позже, чем состоялся разговор Трампа и Путина.

Ранее спецпосланник говорил, что достичь мира в Украине сложнее, чем в Газе. Однако впоследствии сказал, что прекратить огонь можно уже через несколько недель. А 19 марта заявил, что прекращение ударов должно касаться всей инфраструктуры.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил: "Получается, что после сообщения минобороны России о прекращении атак по энергетической инфраструктуре и упоминания "украинского ОПК", любая новая атака по Украине будет означать, что они атакуют гражданских сознательно. Считаю, очень важно это зафиксировать".

К сожалению, в Америке пока не способны увидеть, что Путин лжет и откровенно смеется над всем миром.