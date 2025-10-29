Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине, снова подчеркивая "успехи" оккупантов и желание захватить больше территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь и встретился с участниками так называемой "СВО", которые проходят там лечение.

Смотрите также Генерал армии назвал 3 условия, которые заставят Путина пойти на уступки

Что сказал Путин о войне в Украине?

На фоне признания "героизма" своих солдат Путин не упустил момент сделать заявления о войне в Украине, в частности о том, что Россия якобы имеет успехи, а Украина проигрывает.

По словам Путина, российские военные "ведут себя героически", когда воюют на фронте против Украины. Конечно, диктатор не отступает от мысли, что оккупанты все делают правильно и "спасают Украину".

Глава России заявил, что его вооруженные силы якобы движутся вперед и активно действуют на всех участках фронта. Более того, ситуация в зоне проведения боев, по словам Путина, "складывается благоприятно для России". Оккупанты одновременно "обеспечивают свою безопасность на длительную перспективу".

Владимир Путин также рассказал раненым наемникам о ситуации на "горячих точках". Диктатор говорит, что в Купянске и Покровске россияне якобы заблокировали украинских военных и держат их в окружении.

Не забыл Путин и вспомнить о действиях украинской власти, которая якобы должна "принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении". Со своей же стороны Россия готова предоставить доступ к "зоне окружения" для СМИ.

Россия тестирует новое оружие: что говорит Путин?

Российский президент снова похвастался новым оружием "Буревестник" и заявил, что его преимущество в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше.

Российский диктатор рассказал, что Россия протестировала еще один подводный аппарат "Посейдон". Он назвал "огромным успехом" этого оружия с ядерной энергетической установкой.

Почему Путин так хвастается "победами" на фронте?

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец в эфире 24 Канала рассказал, что Владимир Путин боится, что его силой отстранят от власти или захотят убить. Поэтому пропаганда для создания иллюзии хорошей ситуации говорит об "огромных успехах на фронте", а сам диктатор активизировал ядерный шантаж.

Что врут россияне о фронте?