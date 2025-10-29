Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений
Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине, снова подчеркивая "успехи" оккупантов и желание захватить больше территории.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь и встретился с участниками так называемой "СВО", которые проходят там лечение.
Что сказал Путин о войне в Украине?
На фоне признания "героизма" своих солдат Путин не упустил момент сделать заявления о войне в Украине, в частности о том, что Россия якобы имеет успехи, а Украина проигрывает.
По словам Путина, российские военные "ведут себя героически", когда воюют на фронте против Украины. Конечно, диктатор не отступает от мысли, что оккупанты все делают правильно и "спасают Украину".
Глава России заявил, что его вооруженные силы якобы движутся вперед и активно действуют на всех участках фронта. Более того, ситуация в зоне проведения боев, по словам Путина, "складывается благоприятно для России". Оккупанты одновременно "обеспечивают свою безопасность на длительную перспективу".
Владимир Путин также рассказал раненым наемникам о ситуации на "горячих точках". Диктатор говорит, что в Купянске и Покровске россияне якобы заблокировали украинских военных и держат их в окружении.
Не забыл Путин и вспомнить о действиях украинской власти, которая якобы должна "принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении". Со своей же стороны Россия готова предоставить доступ к "зоне окружения" для СМИ.
Россия тестирует новое оружие: что говорит Путин?
Российский президент снова похвастался новым оружием "Буревестник" и заявил, что его преимущество в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше.
Российский диктатор рассказал, что Россия протестировала еще один подводный аппарат "Посейдон". Он назвал "огромным успехом" этого оружия с ядерной энергетической установкой.
Почему Путин так хвастается "победами" на фронте?
Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец в эфире 24 Канала рассказал, что Владимир Путин боится, что его силой отстранят от власти или захотят убить. Поэтому пропаганда для создания иллюзии хорошей ситуации говорит об "огромных успехах на фронте", а сам диктатор активизировал ядерный шантаж.
Что врут россияне о фронте?
Путин стремится закрепить контроль над украинскими территориями и расширить влияние России. Таким образом диктатор хочет оправдать человеческие и финансовые жертвы.
Владимир Путин приказал своей армии захватить Покровск до середины ноября 2025 года, активизировав наступательные действия на востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия цинично врет даже своим партнерам. Путин рассказывал им, чтобы захватит весь Донбасс до 15 октября. Но для этого у оккупантов не хватило сил.