Путин обозвал европейских политиков "свиньями", – Reuters
- Владимир Путин заявил, что Россия добьется "освобождения своих исторических земель" военным путем, если не будет переговоров.
- Путин обозвал европейских политиков "свиньями" и намекнул на возможный удар по странам НАТО.
Владимир Путин снова заявил о намерении расширить контроль над украинскими территориями в случае отказа от переговоров о прекращении войны. На ежегодной встрече министерства обороны он подчеркнул, что Москва якобы "продвигается на всех фронтах".
Диктатор заверил, что страна-агрессор будет добиваться своих целей или дипломатическим, или силовым путем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что сказал Путин о европейцах?
Глава Кремля заявил, что в случае, "если противоположная сторона и их иностранные покровители откажутся от предметных переговоров, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".
Он утверждает, что Россия якобы владеет контролем над примерно 19% территории Украины, включая Крым, частью Донбасса, а также значительными участками Херсонской и Запорожской областей. При этом Украина и большинство стран мира считают эти территории частью украинской территории.
Параллельно министр обороны России заявил, что в 2025 году на военные нужды потрачено 5,1% ВВП, а в 2026 году Москва планирует увеличить темпы наступления. В свете этих заявлений европейские лидеры подтверждают поддержку Украины и отвергают любые территориальные уступки России, подчеркивая, что агрессора нельзя вознаграждать.
В связи с этим Путин обвинил европейских политиков в искусственном раздувании истерии о "российской угрозе". Он также назвал чиновников "молодыми свиньями" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.
Европейские лидеры указывают на отсутствие у России реальных намерений вести конструктивные переговоры и предупреждают о рисках дальнейшей эскалации в 2026 году.
Заявления Путина о войне в Украине: коротко о главном
Ранее Путин обвинил Байдена в начале войны в Украине. Он также похвастался новыми видами вооружений, включая "Орешник". Однако заявил о "готовности" к мирным переговорам.
Кроме этого, Путин приказал своим военным продолжать боевые действия в Украине. Он заявил, что стратегическая инициатива на фронте якобы находится в руках российской армии.