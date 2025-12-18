Путін обізвав європейських політиків "свинями", – Reuters
- Володимир Путін заявив, що Росія доб'ється "звільнення своїх історичних земель" військовим шляхом, якщо не буде переговорів.
- Путін обізвав європейських політиків "свинями" і натякнув на можливий удар по країнах НАТО.
Володимир Путін знову заявив про намір розширити контроль над українськими територіями в разі відмови від переговорів про припинення війни. На щорічній зустрічі міністерства оборони він підкреслив, що Москва нібито "просувається на всіх фронтах".
Диктатор запевнив, що країна-агресорка буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Путін занервував: як диктатор виказав свій страх у заявах про війну
Що сказав Путін про європейців?
Очільник Кремля заявив, що у випадку, "якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом".
Він стверджує, що Росія нібито володіє контролем над приблизно 19% території України, включно з Кримом, частиною Донбасу, а також значними ділянками Херсонської та Запорізької областей. При цьому Україна і більшість країн світу вважають ці території частиною української території.
Паралельно міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби витрачено 5,1% ВВП, а у 2026 році Москва планує збільшити темпи наступу. У світлі цих заяв європейські лідери підтверджують підтримку України та відкидають будь-які територіальні поступки Росії, підкреслюючи, що агресора не можна винагороджувати.
У зв'язку з цим Путін звинуватив європейських політиків у штучному роздмухуванні істерії про "російську загрозу". Він також назвав посадовців "молодими свинями" і натякнув на можливість майбутнього удару по країнах НАТО.
Європейські лідери вказують на відсутність у Росії реальних намірів вести конструктивні переговори та попереджають про ризики подальшої ескалації у 2026 році.
Заяви Путіна щодо війни в Україні: коротко про головне
Раніше Путін звинуватив Байдена у початку війни в Україні. Він також похвалився новими видами озброєнь, включаючи "Орешник". Однак заявив про "готовність" до мирних переговорів.
Окрім цього, Путін наказав своїм військовим продовжувати бойові дії в Україні. Він заявив, що стратегічна ініціатива на фронті нібито перебуває в руках російської армії.