Володимир Путін знову заявив про намір розширити контроль над українськими територіями в разі відмови від переговорів про припинення війни. На щорічній зустрічі міністерства оборони він підкреслив, що Москва нібито "просувається на всіх фронтах".

Диктатор запевнив, що країна-агресорка буде домагатися своїх цілей або дипломатичним, або силовим шляхом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що сказав Путін про європейців?

Очільник Кремля заявив, що у випадку, "якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляться від предметних переговорів, Росія доб'ється звільнення своїх історичних земель військовим шляхом".

Він стверджує, що Росія нібито володіє контролем над приблизно 19% території України, включно з Кримом, частиною Донбасу, а також значними ділянками Херсонської та Запорізької областей. При цьому Україна і більшість країн світу вважають ці території частиною української території.

Паралельно міністр оборони Росії заявив, що у 2025 році на військові потреби витрачено 5,1% ВВП, а у 2026 році Москва планує збільшити темпи наступу. У світлі цих заяв європейські лідери підтверджують підтримку України та відкидають будь-які територіальні поступки Росії, підкреслюючи, що агресора не можна винагороджувати.

У зв'язку з цим Путін звинуватив європейських політиків у штучному роздмухуванні істерії про "російську загрозу". Він також назвав посадовців "молодими свинями" і натякнув на можливість майбутнього удару по країнах НАТО.

Європейські лідери вказують на відсутність у Росії реальних намірів вести конструктивні переговори та попереджають про ризики подальшої ескалації у 2026 році.

Заяви Путіна щодо війни в Україні: коротко про головне