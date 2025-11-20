Вспомнил дело Миндича и цели "СВО": Путин выдал новую бессмыслицу об Украине

Владимир Путин заявил о невероятных успехах оккупантов в Украине. Также российский диктатор прокомментировал коррупционный скандал с Миндичем.

20 ноября глава Кремля посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Там он провел совещание и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какие новые заявления об Украине сделал Путин?

Путин заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является преступной группировкой, которая узурпировала власть. Тем самым диктатор снова намекнул на то, что Владимир Зеленский является нелегитимным президентом Украины, ведь выборов весной 2024 года не было.

Также, комментируя коррупционный скандал в Украине, глава Кремля отметил, что представители киевского режима "сидят на золотых горшках" и "не думают о судьбе Украины и солдат". Путин обвинил Зеленского в том, что тот удерживает власть ради личного обогащения.

Военный преступник сделал несколько заявлений про обстановку на фронте. По его словам, на поле боя все складывается в пользу России. Так, Путин утверждает, что Купянск на Харьковщине – под контролем оккупантов. В районе города якобы заблокированы 15 батальонов ВСУ. Украинским военным, говорит диктатор, надо предложить сложить оружие и сдаться в плен.

Обратите внимание! Украинские власти и военные неоднократно опровергали заявление захватчиков об окружении подразделений ВСУ в Купянске и российском контроле над городом. Наоборот, по словам Киева, Силы обороны имеют успех на Купянском направлении.

Кроме того, президент России уверяет, что 70 процентов Покровска и 80 процентов Волчанска уже оккупировано, бои идут внутри Константиновки, россияне продвигаются в Северске.

Цели "СВО" должны быть безусловно достигнуты,

– подчеркнул диктатор.

