Путин впервые поговорил с президентом Ирана с момента эскалации на Ближнем Востоке
- Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, обсуждая убийство аятоллы Али Хаменеи и ситуацию в регионе.
- Путин выразил соболезнования и отметил о постоянном контакте с лидерами арабских стран, но Кремль не раскрыл дополнительных деталей разговора.
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Это первый подобный контакт между ними после начала военной операции США и Израиля.
Что обсудили Путин и Пезешкиан?
Впервые после эскалации на Ближнем Соде российский диктатор провел телефонный разговор с иранским президентом. Разговор, в частности касался убийства аятоллы Али Хаменеи и текущей ситуации в регионе на фоне обострения.
Владимир Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с ликвидацией Хаменеи, членов его семьи и жертвами среди людей, а также отметил, что находится в постоянном "контакте" с лидерами арабских стран Персидского залива.
Никаких дополнительных деталей Кремль в комментарии пропагандистам не раскрыл. Подробностей относительно обсуждений между так сказать, стратегическими партнерами, относительно эскалации и дальнейших шагов по этому поводу не сообщили.
К слову, украинский дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что события на Ближнем Востоке показывают ослабление геополитического влияния России, что может повлиять на ее отношения и сотрудничество с Китаем в будущем.
Как Россия отреагировала на конфликт на Ближнем Востоке?
ISW обращало внимание на то, что Россия осудила удары Соединенные Штаты и Израиля по Ирану, мол, эти действия угрожают региональной и глобальной стабильности, но Москва не готова активно поддерживать Тегеран военно.
В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Израиль в агрессии, и намекнул на ухудшение отношений между Россией и США, которые якобы улучшались после переговоров президентов на Аляске.
Также аналитики указывали, что Путин подчеркивал готовность России принять участие в стабилизации ситуации вокруг Ирана и государств Персидского залива, и убеждал в важности урегулирования дипломатическим путем.