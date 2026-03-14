Путин предлагал перевезти уран из Ирана в Россию: СМИ узнали, что ответил Трамп
Президент России Путин предложил лидеру США Трампу перевезти иранский уран в Россию. Такое предложение образовалось в рамках соглашения о прекращении войны.
Об этом сообщили в Axios. СМИ узнали, согласился ли на это Дональд Трамп.
Смотрите также США могут высадить десант и захватить ядерный арсенал Ирана, – Axios
Почему Путин резко захотел получить иранский уран?
Во время телефонного разговора между двумя президентами, Путин предлагал перевести 450 килограммов обогащенного на 60% урана в Россию. Такого количества хватит на создание более 10 ядерных бомб.
Это предложение поступало не впервые. Оно не было принято,
– отметил американский чиновник.
Дональд Трамп отказался от этого. Чиновник добавил, что позиция США заключается в том, что стране нужно убедиться, что уран защищен.
В издании отметили, что Россия уже имеет статус ядерной державы и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Она входит в число немногих стран, которые технически способны принять и хранить такой материал.
Что Иран планирует делать с ураном?
Во время последнего раунда переговоров по ситуации на Ближнем Востоке, Иран отверг предложение США передать уран и предложил разбавлять его на собственных объектах под наблюдением МАГАТЭ.
Президент разговаривает со всеми – Си Цзиньпином, Путиным, европейцами, и он всегда готов заключить сделку. Но это должно быть хорошее соглашение. Президент не заключает плохих сделок,
– отметил американский чиновник.
Трамп отметил, что обеспечение иранского урана является одной из ключевых военных целей США и Израиля, а глава Пентагона Пит Гегсет отметил, что США имеют ряд вариантов по получению контроля над радиоактивным элементом.
Последние новости об иранском уране
США и Израиль могут обсуждать возможность высадки спецподразделений для захвата ядерного арсенала Ирана, однако подземные объекты страны очень хорошо укреплены.
МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерного вооружения, но выражает обеспокоенность из-за значительных запасов обогащенного урана и ограниченного доступа инспекторов.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ядерную программу Ирана уничтожили благодаря действиям Дональда Трампа. Он добавил, что Иран и в дальнейшем будет планировать создание оружия массового поражения.