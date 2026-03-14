Путин предлагал перевезти уран из Ирана в Россию: СМИ узнали, что ответил Трамп

Президент России Путин предложил лидеру США Трампу перевезти иранский уран в Россию. Такое предложение образовалось в рамках соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщили в Axios. СМИ узнали, согласился ли на это Дональд Трамп.

Почему Путин резко захотел получить иранский уран?

Во время телефонного разговора между двумя президентами, Путин предлагал перевести 450 килограммов обогащенного на 60% урана в Россию. Такого количества хватит на создание более 10 ядерных бомб.

Это предложение поступало не впервые. Оно не было принято,

– отметил американский чиновник.

Дональд Трамп отказался от этого. Чиновник добавил, что позиция США заключается в том, что стране нужно убедиться, что уран защищен.

В издании отметили, что Россия уже имеет статус ядерной державы и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Она входит в число немногих стран, которые технически способны принять и хранить такой материал.

Что Иран планирует делать с ураном?

Во время последнего раунда переговоров по ситуации на Ближнем Востоке, Иран отверг предложение США передать уран и предложил разбавлять его на собственных объектах под наблюдением МАГАТЭ.

Президент разговаривает со всеми – Си Цзиньпином, Путиным, европейцами, и он всегда готов заключить сделку. Но это должно быть хорошее соглашение. Президент не заключает плохих сделок,

– отметил американский чиновник.

Трамп отметил, что обеспечение иранского урана является одной из ключевых военных целей США и Израиля, а глава Пентагона Пит Гегсет отметил, что США имеют ряд вариантов по получению контроля над радиоактивным элементом.

