Первый шаг, но этого недостаточно, – Макрон высказался о заявлении Путина о прямых переговорах
- Эммануэль Макрон отреагировал на заявление Владимира Путина относительно прямых переговоров с Украиной, назвав это "первым шагом, но недостаточным".
- Макрон отметил, что Путин ищет выход, но хочет выиграть время, и безусловное прекращение огня не предшествует переговорам.
Эммануэль Макрон отреагировал на заявление Владимира Путина относительно прямых переговоров с Украиной. Президент Франции отметил, что это начало, но все еще требует дополнительных шагов со стороны российского руководителя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Эммануэля Макрона журналистам в польском Перемышле, который цитирует AFP.
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Что сказал Макрон о словах Путина о переговорах
Президент Франции Макрон назвал предложение Путина возобновить прямые переговоры Москвы и Киева "первым шагом, но недостаточным".
Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время,
– сказал он журналистам в польском Перемышле на пути из Киева домой.
Стоит отметить, что днем ранее Эммануэль Макрон побывал на саммите "коалиции желающих" в Киеве, по итогам которого Владимир Зеленский требовал от Москвы согласиться на безусловное и полное прекращение огня с 12 мая.
К слову, российский диктатор Владимир Путин ночью 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а дату начала переговоров выбрал – 15 мая.