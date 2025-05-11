Первый шаг, но этого недостаточно, – Макрон высказался о заявлении Путина о прямых переговорах

Эммануэль Макрон отреагировал на заявление Владимира Путина относительно прямых переговоров с Украиной. Президент Франции отметил, что это начало, но все еще требует дополнительных шагов со стороны российского руководителя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Эммануэля Макрона журналистам в польском Перемышле, который цитирует AFP.

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Что сказал Макрон о словах Путина о переговорах

Президент Франции Макрон назвал предложение Путина возобновить прямые переговоры Москвы и Киева "первым шагом, но недостаточным".

Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время,

– сказал он журналистам в польском Перемышле на пути из Киева домой.

Стоит отметить, что днем ранее Эммануэль Макрон побывал на саммите "коалиции желающих" в Киеве, по итогам которого Владимир Зеленский требовал от Москвы согласиться на безусловное и полное прекращение огня с 12 мая.

К слову, российский диктатор Владимир Путин ночью 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а дату начала переговоров выбрал – 15 мая.