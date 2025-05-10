Зеленский также выразил надежду, что Вооруженные силы Украины продолжат быть сильными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Зеленский прокомментировал 30-дневное прекращение огня

Я думаю, мы делаем (для прекращения огня, – 24 Канал) все, что можем в Единстве. Мы предлагаем важнейшие первые шаги, как закончить войну, и это безусловное прекращение огня. Итак, мы рассчитываем на то, что наша армия и наши союзники будут сильными, но, конечно, нам нужна дипломатия, которая должна хорошо сработать,

– сказал президент после пресс-конференции с лидерами "коалиции решительных".

Напомним, "коалиция желающих" ("решительных") в Киеве выступила с объявлением по меньшей мере 30-дневного перемирия с 12 мая. Это де-факто ультиматум России, ведь если та не согласится, Европа и США готовят разрушительные санкции против нее.