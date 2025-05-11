Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Еммануеля Макрона журналістам у польському Перемишлі, який цитує AFP.

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Що сказав Макрон про слова Путіна щодо переговорів

Президент Франції Макрон назвав пропозицію Путіна відновити прямі переговори Москви та Києва "першим кроком, але недостатнім".

Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час,

– сказав він журналістам у польському Перемишлі на шляху з Києва додому.

Варто зазначити, що днем раніше Еммануель Макрон побував на саміті "коаліції охочих" в Києві, за підсумками якого Володимир Зеленський вимагав від Москви погодитись на безумовне та повне припинення вогню з 12 травня.

До слова, російський диктатор Владімір Путін вночі 11 травня запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов. Місцем нової зустрічі президент Росії захотів обрати Стамбул, а дату початку перемовин обрав – 15 травня.