Путин готовится ехать в Иран

Представители Ирана заявили, что ждут визита российского диктатора. Но в Кремле пока не комментируют эту информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о возможном визите Путина в Иран

Представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявил, что визит Путина в Иран готовят.

Поездка Путина в Тегеран сейчас прорабатывается, идет подготовка,

– сказал он.

В Кремле пока не комментировали это заявление.

Интересно! Путин осенью поедет в Китай. Об этом он заявил в ночном обращении 11 мая. Он и Си будут праздновать годовщину победы над Японией во Второй мировой войне. Но это лишь повод и фон для переговоров, касающихся современной войны и состояния России в мире.

В 2022 году Путин проводил переговоры с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Это стало первым его визитом за пределы России после начала полномасштабного вторжения.

СМИ писали, что Иран может передать России пусковые установки для баллистических ракет Fath-360. В Тегеране заявили, что эти обвинения безосновательны и страна воздержится от поддержки обеих сторон в российско-украинской войне. Хотя очевидно, кто поставляет агрессору "Шахеды".

Напомним, в апреле Путин подписал закон о стратегическом партнерстве с Ираном. Согласно ему, страны должны усилить военное сотрудничество.