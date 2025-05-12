Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про можливий візит Путіна до Ірану

Речник іранського уряду Фатеме Мохаджерані заявив, що візит Путіна в Іран готують.

Поїздка Путіна до Тегерана зараз опрацьовується, йде підготовка,

– сказав він.

У Кремлі поки не коментували цю заяву.

Цікаво! Путін восени поїде в Китай. Про це він заявив у нічному зверненні 11 травня. Він та Сі святкуватимуть річницю перемоги над Японією у Другій світовій війні. Та це лише привід і тло для перемовин, які стосуються сучасної війни і стану Росії у світі.

У 2022 році Путін проводив переговори з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Це стало першим його візитом за межі Росії після почату повномасштабного вторгнення.

ЗМІ писали, що Іран може передати Росії пускові установки для балістичних ракет Fath-360. У Тегерані заявили, що ці звинувачення безпідставні й країна утримається від підтримки обох сторін у російсько-українській війні. Хоча очевидно, хто постачає агресору "Шахеди".

Нагадаємо, у квітні Путін підписав закон про стратегічне партнерство з Іраном. Відповідно до нього, країни мають посилити військову співпрацю.