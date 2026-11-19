Россия по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в Москву на переговоры по вопросам безопасности. Владимир Путин заявил, что стремится понять их позицию относительно продолжения диалога с Украиной.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Какие подробности?

Российская сторона уже передала официальную инициативу по соответствующим дипломатическим каналам, рассчитывая на визит представителей европейских стран.

Обсуждать безопасность Европы без Европы – тоже было бы странно, да? Мы не против, но нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры,

– сказал Путин.

Он отметил, что встреча в Москве должна прояснить видение партнеров, прежде чем российские власти будут предпринимать дальнейшие шаги по переговорам с Киевом.

"И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной", – добавил он.

Вопрос участия Европы в архитектуре безопасности

Как уже сообщалось на нашем сайте, вопрос привлечения европейских лидеров к дискуссиям о безопасности континента активно поднимался в США, где подчеркивали необходимость участия европейцев за столом переговоров.

В то же время, как мы писали ранее, Дмитрий Песков заявлял, что России сначала следует оценить способность европейских представителей содействовать процессу урегулирования, отказавшись выдвигать собственные условия относительно состава их делегации.