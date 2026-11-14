"Не хотим выдвигать условий": Песков высказался об участии Европы в переговорах - 24 Канал

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Что Песков сказал о переговорной группе от Европы?

Песков заявил, что Москва не будет выдвигать никаких требований к составу возможной европейской переговорной группы.

Мы не можем и не хотим выдвигать условия в отношении их переговорной группы. Такая постановка вопроса абсолютно неверна– заявил Песков.

Он также добавил, что России было бы лучше пообщаться с европейцами, чтобы понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу.

Напомним, страны Евросоюза уже согласовали, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией о прекращении войны в Украине. Представители европейских институтов ежедневно консультируются с Киевом и между собой.

Главная цель европейских партнеров сейчас – обеспечить непосредственное присутствие Европы за столом переговоров. Достигнутый консенсус по распределению обязанностей означает, что министры ЕС вряд ли будут возвращаться к этому вопросу на ближайших официальных встречах.

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Ранее Владимир Зеленский призвал Европу определиться с официальным переговорщиком до конца ноября 2026 года и назвал встречу "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября возможностью окончательно согласовать позиции.

Киев настаивает на полноценном участии европейских представителей в мирном процессе. Вопрос стал особенно актуальным после трехсторонних консультаций Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября, однако конкретных договоренностей о прекращении боевых действий тогда достигнуто не было.