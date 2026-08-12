Путин пригрозил "ответом": циничные заявления диктатора на учениях Тихоокеанского флота

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений во время учений Тихоокеанского флота. Он заявил о намерении "зеркально отвечать" на попытки Запада заблокировать торговые суда.

Главу Кремля цитируют пропагандистские российские СМИ, в частности ТАСС.

Кому пригрозил Путин?

Во время визита на ракетный крейсер "Варяг" Владимир Путин заявил, что Москва будет принимать "зеркальные меры", если западные страны будут задерживать российские торговые суда, даже в Тихом океане. К тому же, такие действия Запада он назвал "пиратством и разбоем".

По словам главы Кремля, НАТО якобы расширяет свое присутствие в Тихоокеанском регионе, что ведет к росту конфликтного потенциала.

Также он обвинил Японию в введении "неспровоцированных санкций", потому что, мол, не разобралась в причинах "конфликта в Украине".

По словам Путина, он пообещал предоставить поручение российскому Минобороны и правительству по дальнейшему развитию российского флота.

Несмотря на воинственные настроения, российский диктатор заверил в готовности к сотрудничеству со всеми соседними странами и якобы стремлении к компромиссам для обеспечения безопасности.

Кроме того, Путин говорит, что Москва не несет угрозы Токио и не имеет к руководству Японии никаких претензий.

А также государство-агрессор заверило в готовности сотрудничать в Арктике.

Напомним, по данным западных разведок, существует угроза атаки России на европейские страны в ближайшие месяцы. Именно поэтому 11 августа Латвия начала военную операцию "Вилкатис". Ожидается, что будет усилена безопасность восточной границы страны, а также увеличится количество военнослужащих и военной техники в регионе.