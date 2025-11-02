Нет необходимости, – в Кремле о возможности встречи Путина и Трампа
- Кремль заявил, что нет необходимости во встрече Путина и Трампа для обсуждения вопроса окончания войны.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что нужна кропотливая работа над деталями урегулирования.
По состоянию на сейчас нет необходимости во встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения вопроса об окончании войны в Украине.
Соответствующее заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 2 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".
Как объяснил это Песков?
По словам российского чиновника, необходимости в саммите российской и американской сторон на уровне лидеров пока нет. Очевидно причиной такой позиции Москвы стали разногласия по поводу обсуждений о мире.
Гипотетически рассуждая, она (встреча) возможна, и на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования,
– сказал он.
Дополнительной информации по этому поводу Дмитрий Песков не указал.
Почему отменили встречу Путина и Трампа?
Financial Times сообщало, что саммит отменили, вероятно, из-за отказа России идти на компромиссы относительно своих требований к Украине. Решение приняли после напряженного разговора между российскими представителями и США.
Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявлял, что Россия все же сохраняет "принципиальную готовность" к проведению саммита с Соединенными Штатами, который был отложен на неопределенный срок.
Незадолго до этого Дмитрий Песков сказал, что неправильно говорить об отмене встречи российского диктатора и президента США Дональда Трампа, и отметил, что к ней нужна подготовка.