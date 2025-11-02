Нет необходимости, – в Кремле о возможности встречи Путина и Трампа

По состоянию на сейчас нет необходимости во встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения вопроса об окончании войны в Украине.

Соответствующее заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 2 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "ТАСС".

Как объяснил это Песков?

По словам российского чиновника, необходимости в саммите российской и американской сторон на уровне лидеров пока нет. Очевидно причиной такой позиции Москвы стали разногласия по поводу обсуждений о мире.

Гипотетически рассуждая, она (встреча) возможна, и на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования,

– сказал он.

Дополнительной информации по этому поводу Дмитрий Песков не указал.

Почему отменили встречу Путина и Трампа?