Немає потреби, – у Кремлі про можливість зустрічі Путіна і Трампа

Станом на зараз немає необхідності в зустрічі російського та американського президентів Володимира Путіна й Дональда Трампа для обговорення питання стосовно закінчення війни в Україні.

Відповідну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков у неділю, 2 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".

Як пояснив це Пєсков?

За словами російського високопосадовця, необхідності у саміті російської та американської сторін на рівні лідерів поки що немає. Вочевидь причиною такої позиції Москви стали розбіжності з приводу обговорень про мир.

Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже клопіткої роботи над деталями проблеми врегулювання,

– сказав він.

Додаткової інформації стосовно цього Дмитро Пєсков не вказав.

Чому скасували зустріч Путіна і Трампа?