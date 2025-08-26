Российскому диктатору удалось создать иллюзию у американцев якобы он готов пойти на значительные уступки в вопросе Украины. Администрация Трампа представляет Путина как здравомыслящего военного лидера, настроенного на мир.

Так, Джей Ди Вэнс в своем недавнем интервью заявил, что якобы впервые за 3,5 года военного конфликта Кремль пошел на "значительные уступки" Дональду Трампу. По словам вице-президента, россияне признали, что после войны Украина будет иметь территориальную целостность, якобы смирились с неудачей установить марионеточный режим в Киеве и согласились на "какие-то" гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном соглашении, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Являются ли "уступки" Путина реальным компромиссом Путина реальным компромиссом?

Все это могло создать впечатление, что Владимир Путин отказался от максималистских военных целей – устранения правительства Владимира Зеленского и замены его более лояльной Москве администрацией. Однако на самом деле это не так.

Правда заключается в том, что диктатор вынужден действовать, исходя из реальных возможностей. Сейчас Россия контролирует чуть менее 20% украинской территории в пределах границ 1991 года. Еще в первые месяцы 2022 года глава Кремля понял, что захватить всю Украину ему не удастся и сосредоточился на оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Чтобы полностью захватить только эти четыре области россиянам тоже нужно несколько лет. Наступательная операция на Киев растянулась бы на десятилетия, а Москва вряд ли способна ее провести.

К тому же, российская армия страдает от нехватки качественного личного состава, а экономика демонстрирует признаки ослабления – о чем свидетельствует рост цен на топливо.

Поэтому то, что Путин представил на Аляске, как "уступки" – это лишь искусно подготовленная ловушка, чтобы убедить американцев в его готовности к миру.

Что касается "гарантий безопасности", то Кремль уже пытается преуменьшить их значение. Российские чиновники четко заявили, что никаких западных войск в Украине не допустят. В то же время Киев не согласится на завершение войны без настоящих гарантий безопасности.

Так что, "уступки", о которых говорит Вэнс, на самом деле не является компромиссом. Это скорее признак того, что Путин пытается обмануть американцев, затягивая время, и используя его для ослабления украинской обороны.

Что известно о так называемых "уступках" России?