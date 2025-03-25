Путин все еще может применить ядерное оружие против Украины, - разведка США

Разведывательные ведомства США обеспокоены угрозой ядерного удара по Украине. 25 марта стало известно, что потенциал использования ядерного оружия против Киева все еще есть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Насколько реальна ядерная угроза для Украины

На слушаниях Комитета по разведке Сената по ежегодному докладу "Всемирная угроза" выступили топ-разведчики.

Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами вглубь России продолжает вызывать беспокойство относительно того, что Путин может применить ядерное оружие,

– сказано в отчете.

Также в разведке считают, что Россия не может достичь полной победы, но сохраняет динамику в войне. А еще на Западе назвали наиболее успешный удар ВСУ по России в 2025 году – он был в марте.

Интересно, что оценка разведки противоречит намерению Трампа быстро заключить соглашение о мире. "Россия и Украина могут увидеть больший стимул для продолжения трехлетнего конфликта", – говорится в документе.

Когда в 2019 году разведчики высказали мнение, отличное от его собственного, Трамп набросился на них. Пока не известно, какая реакция президента на этот раз.