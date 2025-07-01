Путин атакует не только Украину – его война теперь в киберпространстве, – Politico

Владимир Путин расширяет фронты войны, ведя атаки уже не только танками, но и цифровыми кампаниями. В 2024 году Кремль пытался вмешаться в выборы в Румынии через соцсети и скрытую пропаганду. Но румыны дали решительный отпор и сорвали сценарий российского лидера.

Цифровая война стала новым инструментом Кремля для подрыва демократий в Европе. Путин вкладывает миллионы долларов в дезинформацию, надеясь посадить лояльных кандидатов во властные кабинеты союзников НАТО и ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Кремль искал победу без танков

В отличие от полномасштабной агрессии против Украины, Россия решила испытать другой сценарий влияния. В 2024 году российский режим запустил в Румынии массированную цифровую атаку. Цель – выбрать на президентских выборах пророссийского кандидата и отвлечь страну от курса на ЕС и НАТО.

В центре этой попытки оказался Келин Джорджеску – политик, которого российская машина вывела из тени. За две недели он набрал 21% голосов, обойдя многих конкурентов. Джорджеску утверждал, что не тратил денег на кампанию, хотя бывшие послы США Марк Гитенштейн (2009 – 2012), Адриан Цукерман (2019 – 2021) и Джим Росапепе (1998 – 2001) заявили: реальным спонсором был Путин.

Операция Кремля строилась на масштабных манипуляциях в соцсетях. TikTok, Telegram и другие цифровые платформы использовались для распространения дезинформации и формирования ложного общественного мнения. Бывшие американские дипломаты отметили, что эта кампания напоминала советскую пропаганду в стиле Ленина, направленную против демократии.

Как Румыния остановила вторжение

Попытка вмешательства России завершилась провалом. Румынские и западные спецслужбы разоблачили операцию, и Конституционный суд отменил результаты первого тура выборов из-за иностранного вмешательства. На повторном голосовании явка выросла почти до 65%, а румыны выбрали демократический курс с результатом 54% против 46%.

Бывшие послы США в Румынии предупреждают: Кремль не остановится на Румынии. В зоне риска оказались предстоящие выборы в Молдове, Эстонии, Грузии, Нидерландах, Чехии и других странах. Запад должен действовать на опережение, чтобы не допустить повторения румынского сценария. Цифровой фронт стал ключевой ареной для атак Кремля. Дипломаты отмечают: лучшая защита против пропаганды – правда и смелость говорить ее открыто.