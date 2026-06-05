Путин заявил, что Россия "захватила" в Украине территорию, которая в 4 раза превышает ее общую площадь

Российский президент Владимир Путин заявил, что оккупационная армия якобы захватила 2,44 миллиона квадратных километров Украины. Это как минимум в четыре раза превышает всю ее территорию.

Соответствующее заявление диктатор сделал во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Что заявил Путин на встрече?

Владимир Путин заявил, что российские войска, мол, ежедневно продвигаются на всех направлениях фронта. В то же время он приписал оккупантам захват территории, площадь которой более чем в четыре раза превышает размеры всей Украины.

В последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров российская армия взяла под свой контроль,

– врет он.

Площадь Украины в международно признанных границах составляет около 603,6 тысяч километров. В расшифровке на сайте Кремля из этих слов убрали слово "тысяч", оставив формулировку о "2440 квадратных километров".

Издание также приводит слова российского диктатора об установлении полного контроля над всей Луганской областью и продолжение продвижений в Донецкой области, где Украина уже якобы контролирует менее 15% территории.

По его словам, Россия удерживает примерно 80% Запорожской области, а боевые действия и "продвижение" якобы продолжаются ежедневно. Зато по оценкам аналитиков, оккупанты наоборот в основном даже теряли ранее занятые позиции.

Напомним, ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что слова Путина о ситуации в Запорожье в очередной раз не соответствуют действительности, а оккупанты не контролируют полностью даже левобережную часть