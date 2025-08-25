Путин заплатит высокую цену за насмешки над Трампом, – NYP
- Россия выдвинула новые ультимативные условия для Украины, включая отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки.
- Трамп намекнул на расширение помощи Украине и возможность новых санкций против России, если Путин не пойдет на переговоры с Зеленским.
- Встреча Зеленского с Путиным остается под вопросом из-за отказа Кремля от договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.
Москва публично говорит о новых требованиях к Киеву, которые делают невозможными любые договоренности. В Вашингтоне все больше сомневаются в правдивости громких заявлений Путина.
Так, Кремль показывает склонность блокировать дипломатические усилия и параллельно тестирует пределы терпения США. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал NYP.
Почему мирные переговоры не дают результата?
Россия пытается сорвать договоренности, достигнутые во время саммита в Анкоридже, где Владимир Путин якобы дал Дональду Трампу надежду на возможность мирного соглашения по войне в Украине.
Однако вместо уступок Кремль в очередной раз выдвинул неприемлемые условия. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча Путина с Владимиром Зеленским невозможна без предварительного выполнения требований Москвы.
Ультимативные условия России к Украине предусматривают:
- официальный отказ Украины от вступления в НАТО;
- отмену законов о языке;
- фактические территориальные уступки.
При этом Лавров снова поставил под сомнение легитимность Зеленского как президента, назвав его "фактическим главой режима".
Кремль также настаивает на запрете размещения любых европейских войск в Украине и фактическом признании российского контроля над частью Донбасса.
Обратите внимание! Это противоречит заявлениям Стива Уиткоффа, который после переговоров в Анкоридже утверждал, что Путин пошел на ряд уступок во время встречи и согласился на гарантии территориальной целостности Украины.
По мнению NYP, Путин фактически троллит не только с Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя своеобразное "искусство сорванной сделки".
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото Pablo Martinez Monsivais / AP
Трамп, разочарован отсутствием прогресса, уже намекнул на готовность расширить помощь Киеву. В частности, он объявил о возможности для украинских военных наносить удары по территории России, а также пообещал ввести новые санкции, которые могут серьезно ударить по российской экономике.
Президент США дал Путину две недели для публичного шага навстречу переговорам с Зеленским. Прошла неделя, но Кремль вместо компромиссов демонстрирует только новые требования, фактически сводятся к капитуляции Украины.
Эксперты предостерегают, что "мирные сигналы" с Аляски могут обернуться для Путина унижением, если Трамп отреагирует жесткими действиями.
Состоится ли встреча Зеленского и Путина?
- После своего визита в Белый дом 18 августа Зеленский в очередной раз подчеркнул готовность к прямому диалогу с российским диктатором. О подготовке к трехстороннему саммиту с участием лидеров Украины, США и России говорил и Дональд Трамп.
- Сначала Трамп сообщил, что Россия вроде бы приняла определенные западные гарантии безопасности для Украины. Однако впоследствии Кремль фактически отверг эту договоренность. 20 августа Лавров отметил, что любые переговоры без участия России – это "путь в никуда".