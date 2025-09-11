Россия продолжает создавать иллюзии относительно своего президента. Путин, похоже, управляет страной из сети специально построенных для него идентичных кабинетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на книгу журналистов The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсона "Обмен: тайная история новой холодной войны", фрагмент которой опубликовали в The Times.

Как Путин управляет Россией?

Журналисты утверждают, что Путину построили полностью идентичные кабинеты в разных регионах России.

По данным ЦРУ, сейчас их насчитывается не менее 3. А еще в 2020 году росСМИ сообщали о 2 таких кабинетах.

Отмечается, что они якобы оборудованы полностью одинаково. Даже органайзеры с десятком идеально заточенных карандашей выглядят идентично. Кроме того, в кабинетах диктатора нет окон.

Президент России руководил крупнейшей страной мира из серии тщательно построенных, одинаковых конференц-залов. Насколько ЦРУ могло определить, по всей России их было 3, каждый из которых был изготовлен на заказ и обставлен по абсолютно одинаковым характеристикам, вплоть до точного расположения президентского держателя для карандашей с гравировкой двуглавого орла на лакированном деревянном столе. Ни десять идеально заточенных карандашей внутри, ни любая другая деталь в комнатах без окон не давали подсказки относительно настоящего местонахождения Путина,

– говорится в книге.

Авторы книги отмечают, что российский диктатор избегает мобильных телефонов и почти не пользуется интернетом. К совещаниям он подключается по видеосвязи с использованием закрытых каналов.

Журналисты WJS утверждают, что часто даже ближайшее окружение Путина не знает, в каком из 11 часовых поясов тот может находиться:

Человек, который правил Россией почти четверть века, отказывался пользоваться мобильным телефоном и редко пользовался интернетом. Вместо этого он проводил встречи через свет плоского монитора, расположенного на подставке, завернутой на колесах. Мрачные чиновники, мерцали на экране, многие из которых провели десятилетия в его тесном обществе, часто не знали, из какого из 11 часовых поясов страны звонит их главнокомандующий.

В книге также отмечается, что Кремль часто создает иллюзию перемещений Путина. Сначала объявляется визит диктатора в другой город, отправляется пустой кортеж или самолет-приманка, а тем временем Путин подключается к встречам по видеосвязи с совсем другой локации.

Путин мог застать атаку беспилотников в Сочи