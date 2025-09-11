Росія продовжує створювати ілюзії щодо свого президента. Путін, схоже, керує країною із мережі спеціально побудованих для нього ідентичних кабінетів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на книгу журналістів The Wall Street Journal Дрю Хіншоу і Джо Паркінсона "Обмін: таємна історія нової холодної війни", фрагмент якої опублікували у The Times.

Як Путін керує Росією?

Журналісти стверджують, що Путіну побудували повністю ідентичні кабінети у різних регіонах Росії.

За даними ЦРУ, наразі їх налічується щонайменше 3. А ще у 2020 році росЗМІ повідомляли про 2 такі кабінети.

Зазначається, що вони нібито обладнані повністю однаково. Навіть органайзери з десятком ідеально заточених олівців виглядають ідентично. Окрім того, у кабінетах диктатора немає вікон.

Президент Росії керував найбільшою країною світу з серії ретельно побудованих, однакових конференц-залів. Наскільки ЦРУ могло визначити, по всій Росії їх було 3, кожен з яких був виготовлений на замовлення та обставлений за абсолютно однаковими характеристиками, аж до точного розташування президентського тримача для олівців з гравіюванням двоголового орла на лакованому дерев'яному столі. Ні десять ідеально заточених олівців всередині, ні будь-яка інша деталь у кімнатах без вікон не давали підказки щодо справжнього місцеперебування Путіна,

– йдеться у книзі.

Автори книги зазначають, що російський диктатор уникає мобільних телефонів і майже не користується інтернетом. До нарад він підключається по відеозв'язку з використанням закритих каналів.

Журналісти WJS стверджують, що часто навіть найближче оточення Путіна не знає, в якому з 11 часових поясів той може перебувати:

Людина, яка правила Росією майже чверть століття, відмовлялася користуватися мобільним телефоном і рідко користувалася інтернетом. Натомість він проводив зустрічі через світло плоского монітора, розташованого на підставці, загорнутій на колесах. Похмурі чиновники, що мерехтіли на екрані, багато з яких провели десятиліття в його тісному товаристві, часто не знали, з якого з 11 часових поясів країни телефонує їхній головнокомандувач.

У книзі також зазначається, що Кремль часто створює ілюзію переміщень Путіна. Спочатку оголошується візит диктатора в інше місто, відправляється порожній кортеж чи літак-приманка, а тим часом Путін підключається до зустрічей по відеозв'язку із зовсім іншої локації.

Путін міг застати атаку безпілотників у Сочі