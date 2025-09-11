Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на книгу журналістів The Wall Street Journal Дрю Хіншоу і Джо Паркінсона "Обмін: таємна історія нової холодної війни", фрагмент якої опублікували у The Times.

Дивіться також Дізнався, що може безкарно перетнути червоні лінії НАТО, – ЗМІ про атаку Путіна на Польщу

Як Путін керує Росією?

Журналісти стверджують, що Путіну побудували повністю ідентичні кабінети у різних регіонах Росії.

За даними ЦРУ, наразі їх налічується щонайменше 3. А ще у 2020 році росЗМІ повідомляли про 2 такі кабінети.

Зазначається, що вони нібито обладнані повністю однаково. Навіть органайзери з десятком ідеально заточених олівців виглядають ідентично. Окрім того, у кабінетах диктатора немає вікон.

Президент Росії керував найбільшою країною світу з серії ретельно побудованих, однакових конференц-залів. Наскільки ЦРУ могло визначити, по всій Росії їх було 3, кожен з яких був виготовлений на замовлення та обставлений за абсолютно однаковими характеристиками, аж до точного розташування президентського тримача для олівців з гравіюванням двоголового орла на лакованому дерев'яному столі. Ні десять ідеально заточених олівців всередині, ні будь-яка інша деталь у кімнатах без вікон не давали підказки щодо справжнього місцеперебування Путіна,

– йдеться у книзі.

Автори книги зазначають, що російський диктатор уникає мобільних телефонів і майже не користується інтернетом. До нарад він підключається по відеозв'язку з використанням закритих каналів.

Журналісти WJS стверджують, що часто навіть найближче оточення Путіна не знає, в якому з 11 часових поясів той може перебувати:

Людина, яка правила Росією майже чверть століття, відмовлялася користуватися мобільним телефоном і рідко користувалася інтернетом. Натомість він проводив зустрічі через світло плоского монітора, розташованого на підставці, загорнутій на колесах. Похмурі чиновники, що мерехтіли на екрані, багато з яких провели десятиліття в його тісному товаристві, часто не знали, з якого з 11 часових поясів країни телефонує їхній головнокомандувач.

У книзі також зазначається, що Кремль часто створює ілюзію переміщень Путіна. Спочатку оголошується візит диктатора в інше місто, відправляється порожній кортеж чи літак-приманка, а тим часом Путін підключається до зустрічей по відеозв'язку із зовсім іншої локації.

Путін міг застати атаку безпілотників у Сочі