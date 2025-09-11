Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на книгу журналистов The Wall Street Journal Дрю Хиншоу и Джо Паркинсона "Обмен: тайная история новой холодной войны", фрагмент которой опубликовали в The Times.

Как Путин управляет Россией?

Журналисты утверждают, что Путину построили полностью идентичные кабинеты в разных регионах России.

По данным ЦРУ, сейчас их насчитывается не менее 3. А еще в 2020 году росСМИ сообщали о 2 таких кабинетах.

Отмечается, что они якобы оборудованы полностью одинаково. Даже органайзеры с десятком идеально заточенных карандашей выглядят идентично. Кроме того, в кабинетах диктатора нет окон.

Президент России руководил крупнейшей страной мира из серии тщательно построенных, одинаковых конференц-залов. Насколько ЦРУ могло определить, по всей России их было 3, каждый из которых был изготовлен на заказ и обставлен по абсолютно одинаковым характеристикам, вплоть до точного расположения президентского держателя для карандашей с гравировкой двуглавого орла на лакированном деревянном столе. Ни десять идеально заточенных карандашей внутри, ни любая другая деталь в комнатах без окон не давали подсказки относительно настоящего местонахождения Путина,

– говорится в книге.

Авторы книги отмечают, что российский диктатор избегает мобильных телефонов и почти не пользуется интернетом. К совещаниям он подключается по видеосвязи с использованием закрытых каналов.

Журналисты WJS утверждают, что часто даже ближайшее окружение Путина не знает, в каком из 11 часовых поясов тот может находиться:

Человек, который правил Россией почти четверть века, отказывался пользоваться мобильным телефоном и редко пользовался интернетом. Вместо этого он проводил встречи через свет плоского монитора, расположенного на подставке, завернутой на колесах. Мрачные чиновники, мерцали на экране, многие из которых провели десятилетия в его тесном обществе, часто не знали, из какого из 11 часовых поясов страны звонит их главнокомандующий.

В книге также отмечается, что Кремль часто создает иллюзию перемещений Путина. Сначала объявляется визит диктатора в другой город, отправляется пустой кортеж или самолет-приманка, а тем временем Путин подключается к встречам по видеосвязи с совсем другой локации.

