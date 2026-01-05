Путину в 2026 году придется "играть ва-банк", а он это ненавидит, – The Sunday Times

В 2026 году российский диктатор Владимир Путин окажется перед сложным выбором. Мир – опасная игра для России, если он означает зависимость от Трампа, но и продолжение войны против Украины – это тоже бросок игральных костей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Смотрите также "Самый большой страх Путина": как события в Венесуэле могут повлиять на Кремль и Украину

Каким 2026 год будет для Путина?

В издании считают, что 2026 год станет для Владимира Путина годом чрезвычайно высоких ставок. Его новогоднее обращение к россиянам было необычно бесцветным – без четких предупреждений или обещаний на будущее. Возможно, он сознательно избегал конкретики. Ведь, несмотря на то что 2026 год может принести мирное соглашение по условиям, близкими к его пожеланиям по Украине, он одновременно несет серьезные риски – а Путин известен тем, что не любит рисковать.

Это проблема для Путина: он не любит рисковать. Следующий год полностью зависит от того, какой путь он будет считать самым безопасным до 2026 года,

– отмечают в The Sunday Times.

Российские отчеты традиционно преувеличивают успехи, но когда Путин заявляет, что может выйти из мирных переговоров, потому что считает, что способен достичь целей войной, – вероятно, он говорит серьезно. Журналисты считают, что Путин может соблазниться идеей "дать войне шанс". Но его способность пополнять армию добровольцами зависит от экономики – а она ухудшается.

Сейчас российский диктатор будет пытаться угодить Трампу и получить выгодную сделку. Но Зеленский вряд ли сдаст последний клочок Донетчины, как того требует Кремль. В Москве готовятся к провалу переговоров.

Продолжение войны кажется более простым путем: есть определенная динамика на фронте, националисты довольны, не нужно доверять США. Но это тоже риск. Ухудшение экономики ударит по мобилизационному ресурсу, и может понадобиться призыв или мобилизация резервистов. Это, в сочетании с социальным давлением, делает популистский вызов еще опаснее.

Что о Владимире Путине говорят эксперты?