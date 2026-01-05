Путину в 2026 году придется "играть ва-банк", а он это ненавидит, – The Sunday Times
- В 2026 году Путин столкнется с выбором между миром и продолжением войны против Украины, что оба несут значительные риски.
- Ухудшение экономики в России может осложнить мобилизационные усилия, что делает продолжение войны опасным, но более простым путем.
В 2026 году российский диктатор Владимир Путин окажется перед сложным выбором. Мир – опасная игра для России, если он означает зависимость от Трампа, но и продолжение войны против Украины – это тоже бросок игральных костей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.
Каким 2026 год будет для Путина?
В издании считают, что 2026 год станет для Владимира Путина годом чрезвычайно высоких ставок. Его новогоднее обращение к россиянам было необычно бесцветным – без четких предупреждений или обещаний на будущее. Возможно, он сознательно избегал конкретики. Ведь, несмотря на то что 2026 год может принести мирное соглашение по условиям, близкими к его пожеланиям по Украине, он одновременно несет серьезные риски – а Путин известен тем, что не любит рисковать.
Это проблема для Путина: он не любит рисковать. Следующий год полностью зависит от того, какой путь он будет считать самым безопасным до 2026 года,
– отмечают в The Sunday Times.
Российские отчеты традиционно преувеличивают успехи, но когда Путин заявляет, что может выйти из мирных переговоров, потому что считает, что способен достичь целей войной, – вероятно, он говорит серьезно. Журналисты считают, что Путин может соблазниться идеей "дать войне шанс". Но его способность пополнять армию добровольцами зависит от экономики – а она ухудшается.
Сейчас российский диктатор будет пытаться угодить Трампу и получить выгодную сделку. Но Зеленский вряд ли сдаст последний клочок Донетчины, как того требует Кремль. В Москве готовятся к провалу переговоров.
Продолжение войны кажется более простым путем: есть определенная динамика на фронте, националисты довольны, не нужно доверять США. Но это тоже риск. Ухудшение экономики ударит по мобилизационному ресурсу, и может понадобиться призыв или мобилизация резервистов. Это, в сочетании с социальным давлением, делает популистский вызов еще опаснее.
Что о Владимире Путине говорят эксперты?
Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов объяснил 24 Каналу, что даже скорая гибель Путина может ухудшить ситуацию в России. Все из-за тех людей, которые его окружают.
По мнению профессора, Россия уже стала хуже, чем поздний СССР. Тогда, чтобы сесть в тюрьму за политическое преступление, надо было сделать что-то серьезное, сегодня же достаточно шутки и поста в соцсетях.
Кроме того, Питер Ельцов считает, что Россия преследует цель не только захват Донбасса, но и контроль над существенно большими территориями Украины. По его мнению, если Украина уступит Донбасс, это не удовлетворит Путина. Его окружение стремится к контролю над всей Украиной к востоку от Днепра.