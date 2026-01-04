Профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов объяснил 24 Каналу, что для Кремля украинская кампания является комплексным проектом для возвращения так называемых исторических земель.

Удовлетворит ли Кремль уступка Донбасса?

"Маловероятно, что Путин согласится на прекращение огня, не захватив ни одного крупного украинского города. Если Кремль и согласится на перемирие, это будет лишь пауза для подготовки новых атак через полгода или год. Даже российские пропагандисты, например Сергей Караганов, открыто говорят об этом в своих шоу", – объяснил Ельцов.

Если Украина уступит Донбасс, это не удовлетворит Путина. Его окружение стремится к контролю над всей Украиной к востоку от Днепра.

Недавно Путин выдвинул абсурдное предложение: позволить украинцам, которые живут в России – по его оценкам 5 – 10 миллионов – голосовать на потенциальных президентских выборах в Украине. Это абсолютно неприемлемо во время войны,

– отметил профессор.

Поскольку эти люди находятся в России, скорее всего, симпатизируют российской стороне, что только усложняет политическую ситуацию.

Возможно ли существование России как империи без Украины?

"После аннексии Крыма один западный журналист метко заметил: "Без Украины Россия перестает быть европейской страной и становится исключительно азиатской империей". Хотя Кремль и не стремится быть частью Европы, считая себя уникальной евразийской цивилизацией, потеря Украины имеет для них критическое символическое значение", – объяснил Ельцов.

Для России Украина – ключевая часть имперской идентичности, поскольку Киев и другие города они считают "исторической Россией". Кремль одновременно пытается удержать существующую империю и восстановить ее меньшую версию.

Россия не стремится к экспансии в Центральную Азию или Азербайджан из-за религиозных предубеждений – Кремль не хочет увеличения мусульманского населения в своей стране.

Украинский проект Кремля имеет расистский подтекст – они стремятся увеличить "белое" население для решения демографического кризиса. Это одновременно попытка решить демографическую проблему, восстановить "историческую империю" и предотвратить ее распад. Это четко имперский проект, о котором в России говорят вполне открыто,

– подытожил Ельцов.

