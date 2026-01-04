Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что реакция России на просьбу о помощи от Мадуро была сдержанной. Зато сейчас Кремль начинает включать агрессивную риторику.

Какую риторику включил Кремль по Венесуэле?

Лесной отметил, что сейчас Кремль будет разогревать и разыгрывать эту карту как угодно. Это выгодно России. Особенно, чтобы покачать ситуацию вокруг США, как элемент давления. Недаром она сейчас объединилась в риторике с определенным количеством недовольных этим стран и будет ситуацию качать.

Это ничем не завершится, но США будут выглядеть в этой риторике не очень красиво. Путин мог помочь, но не помог. В этом ничего нового нет. Путин просто сливает своих друзей. Некоторые из них успевают прилететь в Москву, а Мадуро не успел, потому что думал, что сможет договориться или не верил, что такое возможно,

– отметил политолог.

Он продолжил, что друзья Путина всегда остаются один на один с большими проблемами. Максимум, что может сделать Путин – это дать возможность прилететь в Ростов. Он ни за кого не вписывается, если говорить непосредственно путинской риторикой.

Что показала ситуация в Венесуэле?

По словам президента аналитического центра "Политика", когда ситуация вокруг Венесуэлы только начинала развиваться, когда подрывались и останавливались танкеры, катера с наркотиками, то горячие головы говорили, что и Китай собирается помогать, и Россия, что может быть большая война надолго.

"Но как видите, геополитика очень страшная вещь. России сейчас не выгодно за кого-то вписываться. Возможно, и сил сейчас нет. В риторике Россия будет очень решительной. Но расстояние между словом и делом в России в отношении друзей доринує пропасти", – отметил Лесной.

Он добавил, что это хороший сигнал, который надо по миру разгонять. Россия – это не надежный союзник. Российское оружие не надежное, как показала практика Венесуэлы. Это можно использовать в гибридной войне, как один из ее элементов.

Ситуация в Венесуэле: кратко