Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що реакція Росії на прохання про допомогу від Мадуро була стриманою. Натомість зараз Кремль починає вмикати агресивну риторику.

Яку риторику ввімкнув Кремль щодо Венесуели?

Лісний зазначив, що зараз Кремль буде розігрівати та розігрувати цю карту як завгодно. Це вигідно Росії. Особливо, щоб погойдати ситуацію довкола США, як елемент тиску. Недаремно вона зараз об'єдналась у риториці з певною кількістю незадоволених цим країн і буде ситуацію гойдати.

Це нічим не завершиться, але США будуть виглядати в цій риториці не дуже красиво. Путін міг допомогти, але не допоміг. У цьому нічого нового немає. Путін просто зливає своїх друзів. Деякі з них встигають прилетіти до Москви, а Мадуро не встиг, бо думав, що зможе домовитись або не вірив, що таке можливо,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що друзі Путіна завжди залишаються сам на сам із великими проблемами. Максимум, що може зробити Путін – це дати можливість прилетіти в Ростов. Він ні за кого не вписується, якщо говорити безпосередньо путінською риторикою.

Що показала ситуація у Венесуелі?

За словами президента аналітичного центру "Політика", коли ситуація довкола Венесуели тільки починала розвиватись, коли підривались і зупинялись танкери, катери з наркотиками, то гарячі голови говорили, що й Китай збирається допомагати, й Росія, що може бути велика війна надовго.

"Та як бачите, геополітика дуже страшна річ. Росії зараз не вигідно за когось вписуватись. Можливо, й сил зараз немає. У риториці Росія буде дуже рішучою. Але відстань між словом і справою в Росії щодо друзів дорінює прірві", – наголосив Лісний.

Він додав, що це гарний сигнал, який треба по світові розганяти. Росія – це не надійний союзник. Російська зброя не надійна, як показала практика Венесуели. Це можна використовувати в гібридній війні, як один із її елементів.

