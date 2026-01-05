Про це пише 24 Канал із посиланням на The Sunday Times.

Яким 2026 рік буде для Путіна?

У виданні вважають, що 2026 рік стане для Володимира Путіна роком надзвичайно високих ставок. Його новорічне звернення до росіян було незвично безбарвним – без чітких попереджень чи обіцянок на майбутнє. Можливо, він свідомо уникав конкретики. Адже, попри те що 2026 рік може принести мирну угоду за умовами, близькими до його побажань щодо України, він водночас несе серйозні ризики – а Путін відомий тим, що не любить ризикувати.

Це проблема для Путіна: він не любить ризикувати. Наступний рік повністю залежить від того, який шлях він вважатиме найбезпечнішим до 2026 року,

– зазначають у The Sunday Times.

Російські звіти традиційно перебільшують успіхи, але коли Путін заявляє, що може вийти з мирних переговорів, бо вважає, що здатен досягти цілей війною, – ймовірно, він говорить серйозно. Журналісти вважають, що Путін може спокуситися ідеєю "дати війні шанс". Але його здатність поповнювати армію добровольцями залежить від економіки – а вона погіршується.

Наразі російський диктатор намагатиметься догодити Трампу й отримати вигідну угоду. Але Зеленський навряд чи здасть останній клаптик Донеччини, як того вимагає Кремль. У Москві готуються до провалу переговорів.

Продовження війни здається простішим шляхом: є певна динаміка на фронті, націоналісти задоволені, не потрібно довіряти США. Але це теж ризик. Погіршення економіки вдарить по мобілізаційному ресурсу, і може знадобитися призов або мобілізація резервістів. Це, у поєднанні з соціальним тиском, робить популістський виклик ще небезпечнішим.

Що про Володимира Путіна кажуть експерти?