Попри те, що російська влада вже прийняла рішення не проводити повноцінний парад, Путін змушений принижуватися і просити перемир'я. Про це пише Вадим Денисенко.

Путін перейшов у режим самозбереження

Однак я б не переоцінював всю цю історію для внутрішньої російської аудиторії. Це приємна сатисфакція для нас, це розширення кола тих, хто сумнівається, але це ще далеко не злам системи. Хоча й крок до цього.

Імперії валяться не по одній причині, а за сукупністю факторів. Один із вагомих факторів – брехня влади через безсилля. Про це я докладно свого часу писав в книзі "Як зруйнувати русскій мір". Зараз лише скажу: для Радянського Союзу таким фактором став Чорнобиль. Влада відносно легко впоралася з переселенням, будівництвом і іншими речами, але сталося так, що мільйони людей одночасно побачили, що влада бреше не з погляду сили, а з позиції безсилля. І це один з вагомих факторів підриву довіри до влади і віри у владу.

Зараз ми переживаємо кінець першої серії "Король голий". Її квінтесенцією є слова одного з воєнкорів: "Досить брехати, що ми воємо в пів сили. Ми воємо на повну і залишилося випробувати ядерку і мобілізувати мільйон".

Звернення Путіна до Трампа – це красивий фінал цієї серії довжиною в чотири роки, два місяці і шість днів.

Путін остаточно перейшов до режиму самозбереження. Автократія ж, живе доти, доки вона розширяє свої межі. На жаль, цей процес "звуження в самозбереження" може бути більш ніж довгим.

Із позитиву: все, що я розумію про Путіна – він неймовірний боягуз. А тому він завжди запізнюється на 1 – 2 кроки.