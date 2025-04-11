Зеленский просит Запад об одной Patriot до лета: союзники "ищут ее по всему миру"

11 апреля в Брюсселе состоялось заседание "Рамштайн", во время которого было объявлено о выделении рекордной военной помощи Украине в размере 21 миллиарда евро. Борис Писториус заявил, что союзники пытаются удовлетворить запрос Киева на системы ПВО.

Во время заседания глава минобороны Германии отметил, что сейчас партнеры ищут системы ПВО для Украины по всему миру, передает 24 Канал.

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Что сказал Писториус

Министр рассказал, что его коллега – Рустем Умеров – и президент Зеленский ранее сообщили партнерам, что им надо одна система ПВО Patriot до лета. А в длинной перспективе этих систем нужно больше.

Писториус уточнил, что Германия уже предоставила Украине 4 полные системы Patriot и сейчас больше предоставить не может. Берлин находится в ожидании поставки систем для себя. Поэтому союзники сейчас всюду ищут для Киева средства ПВО.

К слову, Германия сообщила о выделении нового военного пакета для Украины. Туда войдут четыре системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot.