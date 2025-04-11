Во время заседания глава минобороны Германии отметил, что сейчас партнеры ищут системы ПВО для Украины по всему миру, передает 24 Канал.

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Что сказал Писториус

Министр рассказал, что его коллега – Рустем Умеров – и президент Зеленский ранее сообщили партнерам, что им надо одна система ПВО Patriot до лета. А в длинной перспективе этих систем нужно больше.

Писториус уточнил, что Германия уже предоставила Украине 4 полные системы Patriot и сейчас больше предоставить не может. Берлин находится в ожидании поставки систем для себя. Поэтому союзники сейчас всюду ищут для Киева средства ПВО.

К слову, Германия сообщила о выделении нового военного пакета для Украины. Туда войдут четыре системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot.