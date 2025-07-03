Германия хочет закупить у США две системы Patriot для Украины, – Bild

США приостановили поставки части вооружения для Украины, в частности систем ПВО и ракет для Patriot. Берлин ищет пути помочь Киеву.

Президент Зеленский в ходе общения со СМИ заявил, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки. Политик объяснил, что Европа не способна заменить все виды вооружения, которые до сих пор поставляли США, передает 24 Канал.

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Берлин готов купить Patriot для Украины.

В скором времени Владимир Зеленский и Дональд Трамп будут иметь телефонный разговор. Украинский лидер надеется поднять вопрос продления помощи Киеву. Ранее он отмечал готовность Украины покупать вооружение у Вашингтона.

Как стало известно BILD, немецкое правительство лихорадочно работает над тем, чтобы обеспечить Украину новыми системами обороны и достаточным количеством ракет для Patriot.

Издание со ссылкой на правительственные источники пишет, что Берлин ожидает сигнала от министра обороны США Пита Гегсета относительно двух систем ПВО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины.

Напомним, что во время пресс-конференции в Белом доме, 28 июня, на вопрос репортера, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot в Украину, Трамп коротко ответил: "Возможно".

На саммите НАТО в Гааге американский лидер также спросил, готовы ли США продавать Украине ракеты Patriot для обороны от массированных атак России.

Трамп заявил, что "посмотрит", ведь ракеты для Patriot нужны самим США.

"Мы их поставляем Израилю и они очень эффективны. Я хочу, чтобы мы смогли вам (Украина – 24 Канал) предоставить их", – сказал он.