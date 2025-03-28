США возобновили финансирование "Радио Свобода" после отмены указа Трампа

Финансируемое правительством США "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" сообщило, что его главное агентство отменило приказ о прекращении грантового финансирования. Это произошло после того, как СМИ подало иск в суд против администрации Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о возобновлении финансирования "Радио Свобода"

"Радио Свобода" заявило, что соглашение о финансировании на 2025 год снова вступило в силу. Это произошло после решения Окружного суда США временно приостановить действие приказа Трампа о прекращении финансирования.

Это обнадеживающий признак того, что деятельность "Радио Свобода" сможет продолжаться, как и планировал Конгресс. Мы ожидаем официального подтверждения от USAGM о том, что грантовое финансирование будет немедленно восстановлено на основе намерений, высказанных во вчерашнем письме,

– сказал гендиректор "Радио Свобода" Стивен Капус.

"Радио Свободная Азия" также подало иск, чтобы заблокировать прекращение своего финансирования.

Напомним, что 14 марта Трамп подписал указ, который сократил функции и работу сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди который оказалось правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и "Голос Америки".

На прошлой неделе "Радио Свобода" подало в суд на администрацию Трампа, чтобы получить около 77 миллионов долларов, которые выделил Конгресс.