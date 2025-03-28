Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про відновлення фінансування "Радіо Свобода"

"Радіо Свобода" заявило, що угода про фінансування на 2025 рік знову набула чинності. Це сталося після рішення Окружного суду США тимчасово призупинити дію наказу Трампа про припинення фінансування.

Це обнадійлива ознака того, що діяльність "Радіо Свобода" зможе продовжуватися, як і планував Конгрес. Ми очікуємо офіційного підтвердження від USAGM про те, що грантове фінансування буде негайно відновлено на основі намірів, висловлених у вчорашньому листі,

– сказав гендиректор "Радіо Свобода" Стівен Капус.

"Радіо Вільна Азія" також подало позов, щоб заблокувати припинення свого фінансування.

Нагадаємо, що 14 березня Трамп підписав указ, який скоротив функції і роботу співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед який опинилося урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Минулого тижня "Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа, аби отримати близько 77 мільйонів доларів, які виділив Конгрес.